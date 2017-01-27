Ağrı EMİTT Fuarı'na İshak Paşa Sarayı'nı taşıdı

21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuar'ında (EMİTT) açılan "İshak Paşa Sarayı" ve "Ağrı Dağı" temalı Ağrı standı büyük ilgi görüyor.

İstanbul Beylikdüzü Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve pazar günü sona erecek fuardaki Ağrı standını İstanbul Valisi Vasip Şahin ile diğer illerin valileri ve Belediye başkanları ile çok sayıda katılımcı ziyaret etti.

Yöresel ürünler olan helise, kete ve kavurga ile kına sanatı yoğun ilgi gördü.

Ağrı Valisi Musa Işın, yaptığı açıklamada, fuara her yıl farklı bir konseptle ile katılarak tarihi ve doğal güzellikleri ön plana çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.İshak Paşa Sarayı konsepti ve "Nuh'un Kenti Ağrı" sloganı ile katıldıkları fuarda yoğun ilgi gördüklerini anlatan Işın, "Tarihe tanıklık yapmış ilimizin tanıtımını yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bu çabalarımızın ekonomik girdi olarak karşılığı olacak. Pazar gününe kadar devam edecek fuara bütün hemşerilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut ise fuara Ağrı Dağı ve İshak Paşa Saray konsepti ile katıldıklarını anımsattı.

Yaklaşık 80 ülkeden 5 bin kurum ve kuruluşun da katıldığı fuarda "Nuh'un Kenti Ağrı" sloganı yer aldıklarını vurgulayan Bulut, "İlgi çok yoğun. Yöresel değerlerimizi tanıtma adına ciddi bir çalışma içine girdik. Misafirlerimize yöresel ürünlerimiz helise, kete ve kavurga ikram ediyoruz. Manevi iklimimizin mimarı Ahmed-i Hani Hazretlerinin eserlerini tanıtıyor ve anlatıyoruz." dedi.

"Umarız ki ziyaretçilerimiz Ahmed-i Hani'nin ruh iklimi ile önce kendi yüreklerinde olmak üzere huzur ve barışı yakalarız" diyen Bulut, şunları kaydetti:

"Malum çok zor süreç geçiriyoruz. İstanbul, Ankara ve Antalya gibi illerde yaşayan Ağrılılar mutlaka gelip kenti ziyaret etsinler. Kentin ekonomisine katkı sunmak için bir çaba içersinde olsunlar. Aynı zamanda avro ve dolara tepkimizin bir yansıması olarak yurt dışına gitmek yerine Doğu'dan Batı'ya, Batı'dan Doğu'ya bir turizm seferberliği yapmak zorundayız. Bunu da önemsiyorum. Ağrı'nın bir huzur ve turizm kenti olacağı inancımla tüm seyahat severleri Ağrı'ya bekliyoruz."

27 Ocak 2017 , Cuma

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