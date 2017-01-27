Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2016-2017 sezonu faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu K2 Ligi 1. Ayak yarışları Ağrı'da başladı.

2 gün devam edecek olan Yarışmada 16 ilden 160 sporcu mücadele edecek.

Yarışması öncesinde özel bir otelde düzenlenen teknik toplantıda Kayak Federasyonu idarecileri ve antrenörlerle bir araya gelen Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, "Kayaklı Koşu K2 Ligi 1. Ayak yarışının Ağrı ilimizde yapılması bizleri çok mutlu etti. Sporcularımızı, antrenörlerimizi kayak camiamızın idaricilerini Ağrı'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, müsabakalarda mücadele edecek tüm herkese başarılar diledi.

"Kayaklı Koşu K2 Ligi 1. Ayak yarışları 1. gün yarışları "Küpkıran, Eski Harman ve Kumlugeçit sırtlarında düzenlendi. Sporcular olumsuz hava koşullarına rağmen üstün performans sergiledi. Yarışmalar 28 Ocak 2016 günü yapılacak olan müsabakalarla sona erecek.

27 Ocak 2017 , Cuma

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