Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Heyeti Ağrı'da Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun kamuoyuna duyurduğu "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bir heyet, Ağrı'da gazetecilerle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım ve beraberindeki heyet, Ağrı İş-Kur İl Müdürü Gıyas Güven ile birlikte kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldiler. "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında 14 ili ziyaret edeceklerini ifade eden Müsteşar Yardımcısı Ayrım, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak gidilmedik şehir bırakmayacağız. 81 ilimizde ticaret ve sanayi odaları, sendikalar, esnaf ve sanatkarlar odaları, iş adamları, sanayiciler, KOBİ kapsamındaki iş adamları, aktif iş gücü programlarında yararlanan iş yerleri ve çalışanları. hibe kapsamında kendi işini kuran engelli vatandaşlar, işçiler, kadın çalışanlar, işsizler, engelli çalışanlar, üniversite öğrencileri, iade kapsamında tıbbi cihaz kullanan vatandaşlarımız ve emeklilerimize ulaşacağız. İstihdama katkı sağlama hedefiyle, kayıt dışı istihdamla mücadelemizde tarafların desteğini isteyeceğiz" dedi

Bakanın talimatıyla daha güçlü bir Türkiye için çalışacaklarını belirten Ayrım; "Çalışma hayatının sorunlarını belirleyerek, çözüm yollarını birlikte bulacağız. İşçimizin, işverenimizin yanında olacak, akıl terinin alın teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız" diye konuştu.

26 Ocak 2017 , Perşembe

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