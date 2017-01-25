Tendürekteki Kar Yağışı ve Tipi Sürücülere Zor Anlar Yaşttı
Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı Geçidi'nde etkili olan Kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Etkili olan kar yağışının ardından Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri Somkaya, Gülizar ve Soğuksu köyleri arasında kar temizleme çalışmalarına başladı.
Ekipler ayrıca geçidin yüksek kesimlerinde buzlanmalara karşı sürücüleri zincir takmaları konusunda da uyarıyor.
Kar yağışının durmasını bekleyen sürücüler ise Doğubayazıt-Çaldıran Karayolu ayrımındaki dinlenme tesislerine sığınırken, bölgedeki köylerde de yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.
|
25 Ocak 2017 , Çarşamba Bu haber toplam 102 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu
Asker Hastanesi,Ağrı Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasına dönüştürüldü Sebahat Tuncel tutuklandı Erzincan- Erzurum Karayolunda patlama, can kaybı yok Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Devir Teslim Töreni Yapıldı İYİLİKDER'den İhtiyaç Sahibi Çocuklara Kışlık Kıyafet Yardımı 6 GÜN SONRA YASİN BULUNDU TSK açıkladı: 63 IŞİD hedefine 301 atış yapıldı AK Parti İl Başkanı Kemal Atmaca'dan Kurban Bayramı Mesajı
Arşivde Tarihe Göre Arama Yap
Çok Okunanlar
- Bugün
- Dün
- Bugün
- Dün
Anket Sorusu Diğer Anketler
Ağrı Yeni Gençlik Hizmetleri İl Binasının İsmi Şehit Ömer Halisdemir Olsun
altın