Tendürekteki Kar Yağışı ve Tipi Sürücülere Zor Anlar Yaşttı

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı Geçidi'nde etkili olan Kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Etkili olan kar yağışının ardından Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri Somkaya, Gülizar ve Soğuksu köyleri arasında kar temizleme çalışmalarına başladı.

Ekipler ayrıca geçidin yüksek kesimlerinde buzlanmalara karşı sürücüleri zincir takmaları konusunda da uyarıyor.

Kar yağışının durmasını bekleyen sürücüler ise Doğubayazıt-Çaldıran Karayolu ayrımındaki dinlenme tesislerine sığınırken, bölgedeki köylerde de yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

25 Ocak 2017 , Çarşamba

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