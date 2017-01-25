Ağrı İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarafında Çiftçilere Eğitim Verildi

Ağrı İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Köylerde Toprak İşleme, Toprak Analizleri, Bireysel Sulama Projesi ve Kooperatifçilik Konulu Eğitim Verildi.

Yurt Pınar Köyü Çiftçilerine Toprak İşleme ve Toprak Analizleri Konulu Eğitim Verildi

Ağrı İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eğitim Programı kapsımın da Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personelleri Yurt Pınar Köyü Çiftçileri ile bir araya geldi.

Çiftçilerle köyün ilkokulunda bir araya gelen teknik personelimiz tarafından; toprak işleme, toprak analizi, desteklemeler ve MGD gibi birçok konuda çiftçilere eğitim verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan ENGİN; Çiftçilerimiz açısından büyük öneme sahip olan Mazot, Gübre ve toprakanaliz desteklemelerinin önemi vurgulayarak, bu konuda sıkıntı yaşayan çiftçilerimizin İl ve İl çe Müdürlüklerimize başvurmalarını ayrıca Çiftçi ve Üreticilerimize Bakanlığımız tarafındanyapılan desteklemeler hususunda İl Müdürlüğümüze müracaat ederek teknik personellerimizden bilgi almalarını söyledi. ENGİN bütün olumsuz hava şartlarına rağmen Çiftçi ve Üreticiye faydalı olduğu sürece eğitimlere devam edileceğini belirtti.

Kalender Köyü Çiftçileri “Genç Çiftçi Projesi” Bireysel Sulama Projesi ve Kooperatifçilik Hakkında Bilgilendirildi

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi Personelleri tarafından İlimiz Merkeze Bağlı Kalender Köyü çiftçileri “Genç Çiftçi Projesi” Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi ve Kooperatifçilik Hakkında Bilgilendirildi.

Kalender köyü çiftçilerine yapılan projelerin özellikleri ve hedefleri hakkında bilgiler aktarılarak farkındalık sağlanması amaçlandı. Çiftçilere Kooperatifçiliğin önemi, genç çiftçi projesinin Kırsalda yaşayan nüfus için önemi ve bireysel sulama sistemlerine verilen hibe destekleri hakkında gerekli bilgiler anlatıldı.

Proje ile ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan ENGİN yaptığı açıklamada; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması ve yapılan projelerin hedeflerine ulaştırılabilmesi için yaptığımız bu çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Yapılan program soru cevap şeklinde sonlandırıldı.

Bezirhane Köyü Çiftçilerine Toprak İşleme ve Toprak Analizleri Konulu Eğitim Verildi

Ağrı İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eğitim Programı kapsımın da Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personelleri Murat Bezirhane Köyü Çiftçileri ile bir araya geldi.

Çiftçilerle köyün ilkokulunda bir araya gelen teknik personelimiz tarafından; toprak işleme, toprak analizi, desteklemeler ve organik tarım gibi birçok konuda çiftçilere eğitim verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan ENGİN;“Bitkilerin yetiştirilmesi topraktaki bitki besin elementlerinin varlığına ve bitkilerin bunları alıp kullanabilmesine bağlıdır. Bütün bitkiler büyüyüp gelişirken topraktan bazı besin maddelerini alırlar. Bu durum zamanla topraktaki besin maddelerinin azalmasına neden olur. Bu durumda ise toprak verimsizleşir. Ürün kalitesi ve miktarı azalır. Bitkilerin normal gelişebilmesi için ihtiyaç duyduğu elementleri toprağa ilave etmek gerekir. Bu elementlerin neler olduğunu öğrenmek içinde toprak analizi yapmak gerekmektedir. Bu nedenle çiftçilerimizin Toprak Analizi Yaptırmaları topraktan kaliteli ve verimli ürün alınması için gayet önemlidir. Uygun toprak işleme uygulamaları, toprak özelliklerini zayıflatmaktan kaçınan, ekosistemin stabilitesine kadar ürün verimini koruyan uygulamalardır. Bu uygulamalarda toprağın kullanılacak bitki türlerinin kök yayılış özellikleri göz önünde bulundurularak işlenmesi gerekmektedir” dedi.

DoğutepeKöyü Çiftçilerine Toprak Analizi ve Organik Tarım Konulu Eğitim Verildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eğitim Programı kapsımın da Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personelleri merkeze bağlı Doğutepe Köyü Çiftçileri ile bir araya geldi.

Çiftçilerle köyün ilkokulunda bir araya gelen teknik personelimiz tarafından; toprak işleme, toprak analizi, desteklemeler ve organik tarım gibi birçok konuda çiftçilere eğitimi verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan ENGİN; Organik tarım ve toprak analizinin yapılmasının önemine değinerek; “Tarımsal üretimde amaç; mümkün olan en yüksek verimi ve en kaliteli ürünü elde etmektir. Bu amaca ulaşmak için en etkili faktör; dengeli ve düzenli gübreleme yapmaktır. Bu ise ancak Toprak Analizi ile mümkündür. Toprak analizi ile üretim yapılacak toprakta bitkinin büyümesini ve gelişmesini sağlayacak besin maddelerinin eksiklikleri belirlenir. Analiz sonucuna göre hangi gübreden ne kadar, ne zaman ve nasıl verileceği tespit edilir” diyerek sözlerine şöyle devam etti;“Organik tarım;tarımsal ilaç,suni gübre,hormon,antibiyotik ve zararlı gıda katkı maddeleri gibi uygulamaları yasaklayan, üretimden tüketime her aşaması kontrollü,doğal kaynakların en iyi şekilde kullanarak sağlıklı tarımsal ürünler üretilmesini sağlayan bir tarım sistemidir” dedi.



25 Ocak 2017 , Çarşamba

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