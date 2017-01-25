Okul Müdürlerinden Kaymakam Öztürk'e Ziyaret
Ağrı'nın Eleşkirt Kaymakamı Recep Öztürk, ilçedeki okul müdürlerini makamında kabul etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt öncülüğündeki okul müdürleri, Kaymakam Öztürk'e 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundular. Milli eğitim camiasının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Öztürk, "Sizler geleceğimize ışık tutan öğrencilerimizin başarıları için çalışıyorsunuz. Mevki ve makama ulaşan herkes okul sıralarında eğitim alıyor. Hep birlikte vatanını çok seven, ülkesi için bir şeyler üretme olgunluğuna erişmiş gençler yetiştirmeye devam etmeliyiz. Bu bir görevdir ve hepimizin sorumlulukları var" dedi.
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