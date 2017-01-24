Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi
Van'ın Erciş ilçesinde yapılan yol kontrolünde 10 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Erciş Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Van-Ağrı karayolunun Aşağıışıklı Mahallesi mevkisinde yapılan yol kontrollerinde, V.M yönetimindeki 34 VY 5670 plakalı kamyonet durduruldu.
Ekiplerce araçta yapılan aramalarda, kamyonetin çeşitli bölmelerine gizlenmiş 10 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü V.M ve araçta bulunan Y.M gözaltına alındı.
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