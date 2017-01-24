Ağri Beşir Derneğinden İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Yardımı

Ağri Beşir Derneği Temsilciliği tarafından Ağrı'da ihtyaç sahibi ailere gıda yardımı yapıld.

Beşir Derneği Başkanı, Umut Oğur yaptığı açıklamada; ihtiyaç sahibi ailelere bir nebzede olsa destek vermek ve mutfak giderlerine katkıda bulunmak için yardımda bulunuyoruz. Ağrı'da kış şartları çok zor, çalışmayan ihtiyaç sahibi aileler var, bağışlarımızdan ricamız bu mağdur ve ihtiyaç sahiplerine yardım etsinler yada bizlere ulaşsınlar ve Ağrı Beşir Derneği olarak " Veren El Alan El" arasında köprü görevi yapıyoruz. Bağışçıların verdikleri yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için hazırız. Başkan Oğur: Her zaman bizlere yardımlarını ulaştıran hayır sever insanlardan Rabbim razı olsun Ağri Beşir Derneği Veren El İle Alan El arasında köprü olmaya devam edecek inşllah. Hayırlarınız yüzleri güldürmeye devam edecek. dedi.

24 Ocak 2017 , Salı

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