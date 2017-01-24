Ak Parti İl Başkanı Kemal Atmaca’dan Yeni Rektöre Hayırlı Olsun Ziyaretti
AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.
AK Parti İl Başkanı Kemal Atmaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bunarak, yeni görevinde başarılar diledi. AK Parti İl Başkanı Atmaca, Prof. Dr. Karabulut'u tebrik ederek üniversite ve Ağrı için yapılacak tüm çalışmalarda yanlarında olduklarını söyledi.
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