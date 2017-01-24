Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Devir Teslim Töreni Yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine (AİÇÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Prof. Dr. İrfan Aslan'dan devraldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine (AİÇÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Prof. Dr. İrfan Aslan'dan devraldı.

AİÇÜ'ye rektör olarak atanan Karabulut'un göreve başlaması dolayısıyla üniversitenin toplantı salonunda devir teslim töreni düzenlendi.

Solana gelişinde eski AİÇÜ Rektörü Aslan ve üniversite personelince karşılanan Karabulut, törende yaptığı konuşmada, kendisine rektörlük görevini layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi.

Karabulut, üniversitenin vizyon ve misyonunun akademik çalışmalarla taçlandırılması gerektiğini belirterek "AİÇÜ'yü vizyonuyla, misyonuyla, bilimsel gücüyle Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmamız lazım. Bunu da bir ekip olarak beraber yapacağız. Güç birliği yaparak bu konuda ciddi bir mesafe katedeceğimize olan inancım tam. Özellikle AİÇÜ'nün fiziki olarak gelişmesinde emeği olan Ağrı'nın evladı hayırsever iş adamı İbrahim Çeçen beye de teşekkür ediyorum." dedi.

Üniversitenin yönetim anlayışında özellikle bazı konularda çok hassas davranacaklarını ifade eden Karabulut, şöyle devam etti:

"Adalet ve hakkaniyet duygularını hiçbir zaman bir kenara bırakmayacağız. Bu zor süreçte herkesi kucaklayacağız. Herkesle iş yapacağız ama belirli kırmızı çizgilerimiz kesinlikle olacak çünkü ülkemizin bu zor şartlarında bir anlamda ölüm kalım savaşı verdiğimiz bir ortamda, vatan hainleriyle, ihanet şebekeleri ile doğrudan veya fikir bağlantısı olmayan bütün arkadaşlarla kucaklaşarak sevgi ve saygı temelinde üniversitemizi güzel bir noktaya inşallah hep beraber taşıyacağız."

Eski AİÇÜ Rektörü Aslan da üniversitenin 2000'den sonra kurulan üniversiteler arasında 18'inci ve 100 devlet üniversitesi arasında da 38'inci sırada yer aldığını anımsatarak üniversitenin bu gelişiminden dolayı tüm idari ve akademik personele teşekkür ettiğini aktardı.

Üniversitenin yeni dönemde bölge, Ağrı ve Türkiye'ye daha faydalı işler yapacağına inandığını vurgulayan Aslan, Karabulut'a görevinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Aslan Karabulut'a çiçek takdim etti, Karabulut da Aslan'a hizmetlerinden dolayı plaket verdi.

24 Ocak 2017 , Salı

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