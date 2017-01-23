Tendürek Dağı'nda hava destekli operasyon sürüyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde başlatılan Hava destekli operasyonun devam ettiği operasyonlarda 4 tabur askerin yer aldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tendürek Dağı bölgesinde 19 Ocak'ta operasyon başlatıldığı ve teröristlerin muhtemel barınma yerlerine yönelik faaliyetin sürdüğü belirtildi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların süreceği ifade edilen açıklamada, hava destekli operasyonlarda 4 tabur Asker ve geçici köy korucularının da yer aldığı kaydedildi.

23 Ocak 2017 , Pazartesi

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