İshak Paşa Sarayı'nda sömestir yoğunluğu

Doğubayazıt ilçesindeki Osmanlı mimarisinin en seçkin eserlerinden İshak Paşa Sarayı, okullardaki yarı yıl tatilini fırsat bilen öğrenciler ve ailelerinin akınına uğradı.

Kentin en önemli turizm merkezlerinden ve Osmanlı mimarisinin en seçkin eserlerinden olan Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı, şu sıralar Kar yağışı dolayısıyla ayrı bir güzelliğe büründüğü için yarı yıl tatiline giren öğrenciler ile ailelerinin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Bölgeye gelen öğrenciler ve aileleri hem sarayı geziyor hem de çevresinde piknik yapıp mangal keyfi yaşıyor.

Saray çevresinde kardan adam yapıp kar üzerinde kayan öğrenciler, eşsiz manzara eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.İshak Paşa Sarayı'na ailesiyle gelen Menekşe Kaygusuz, okulların yarı yıl tatiline girmesiyle İshak Paşa Sarayı ve çevresini gezmeye geldiklerini söyledi.

Sarayı gezip kızakla kaydıklarını anlatan Kaygusuz, "Hava güzel olunca tatili çocuklarımızla burada geçirmek istedik." dedi.

Iğdır'dan ailesi ve arkadaşlarıyla sarayı görmeye gelen Raşit Malk da "Zaten bu bölgeye çok yakınız. Bu yüzden eş, dost ve arkadaşlarımızla sürekli bu tarihi mekanı ziyaret ederiz. Bugün yarı yıl tatiliyle İstanbul'dan gelen arkadaşlarımıza sarayı gezdiriyoruz. Onların da kültürel zenginliklerimizi keşfetmesi bana ayrı bir mutluluk veriyor." dedi.

23 Ocak 2017 , Pazartesi

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