AK Parti Patnos Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Patnos İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda yapılan İlçe Danışma Meclisinde yaptığı konuşmada, TBMM'de tüm engelleme ve eylemlere rağmen anayasa değişikliği teklifinin kabul edildiğini belirtti.

Yeni anayasa ile Türkiye'nin kazanacağını dile getiren Gökçe, şunları söyledi:

"Türk milleti, iç ve dış güçlerin saldırmasıyla cennet vatanımızı teröre teslim etmeyeceğini göstermiştir. Bugün birlik olma günüdür. Kim ne yaparsa yapsın korkmayacağız, yıkılmayacağız. Yeni anayasayı sahalara inerek herkese anlatacağız. Nisan ayında yapılması planlanan referandumda, sandıktan inşallah yüksek oranla evet çıkacaktır."Toplantıya AK Parti İl Başkanı Kemal Atmaca, Patnos Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, AK Parti Patnos İlçe Başkanı Tekin Dinç ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

23 Ocak 2017 , Pazartesi

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