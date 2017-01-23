Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay gözaltına alındı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik sabah saatlerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis, bu kişilerin ev ve iş yerlerinde de arama yaptı.
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