Vali Işın'dan Muhtarlar Derneği'ne ziyaret

Ağrı Valisi Musa Işın, yeni açılan Ağrı Muhtarlar Derneği Bürosuna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ağrı Valisi Musa Işın, yeni açılan Ağrı Muhtarlar Derneği Bürosuna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Muhtarlar ile bir süre sohbet eden Işın, istek ve sorunları dinledi.

Vali Işın, yaptığı konuşmada, köyleri daha iyi yaşanabilir seviyeye getirmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ağrı'daki köy yollarına 700 kilometrelik Asfalt yapıldığını belirten Işın, "Mevsim şartlarının düzelmesi ile birlikte yapımına ara verilen grup köy yollarındaki asfalt çalışmaları da tamamlanacak." dedi.

Vali Işın, Ağrı Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir'e tablo hediye etti.

21 Ocak 2017 , Cumartesi

Bu haber toplam 35 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.