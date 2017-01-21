Vali Işın'dan Muhtarlar Derneği'ne ziyaret
Ağrı Valisi Musa Işın, yeni açılan Ağrı Muhtarlar Derneği Bürosuna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ağrı Valisi Musa Işın, yeni açılan Ağrı Muhtarlar Derneği Bürosuna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Muhtarlar ile bir süre sohbet eden Işın, istek ve sorunları dinledi.
Vali Işın, yaptığı konuşmada, köyleri daha iyi yaşanabilir seviyeye getirmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Ağrı'daki köy yollarına 700 kilometrelik Asfalt yapıldığını belirten Işın, "Mevsim şartlarının düzelmesi ile birlikte yapımına ara verilen grup köy yollarındaki asfalt çalışmaları da tamamlanacak." dedi.
Vali Işın, Ağrı Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir'e tablo hediye etti.
|
21 Ocak 2017 , Cumartesi Bu haber toplam 35 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu
Ak Gençlik Sinema Günleri Başladı SESOB'TAN ÖZKUM TESİSLERİ'NDE ANLAMLI İFTAR TBMM'de anayasa mesaisi devam ediyor FETÖ elebaşı Gülen'e Bin 900 yıl hapis talebi VALİLİK TARAFINDAN ŞEHİT ŞEHİT AİLELERİNE İFTAR Afganistan'da 'boşa giden' milyarlar TEOG 2016 yerleştirme sonuçları açıklandı Üniversite spor salonuna 15 Temmuz Şehitleri ismi verildi
Arşivde Tarihe Göre Arama Yap
Çok Okunanlar
- Bugün
- Dün
- Bugün
- Dün
Anket Sorusu Diğer Anketler
Ağrı Yeni Gençlik Hizmetleri İl Binasının İsmi Şehit Ömer Halisdemir Olsun
altın