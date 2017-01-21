İHH’dan Balkanlara kış yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Balkanlar’a kış yardımları çerçevesinde yaklaşık 64 bin dolarlık yardımda bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, kış yardımları kapsamında dünyanın dört bir yanındaki mağdur ve mazlumlara gıda, giyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımlarını sürdürüyor. Bu bölgelerden biri de Balkanlar.

İHH, her kış olduğu gibi bu dönemde de Balkan topraklarını unutmayarak; Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ – Sancak, Bulgaristan ve Bosna Hersek'te yoksulları sevindirdi. Yaptığı yardımlar kapsamında İHH, mağdur ve yetim ailelerine maliyeti 63 bin 800 doları bulan; kömür, odun, soba ve kıyafet dağıtımında bulundu.

Özellikle kıyafet yardımlarında İHH, yetimleri bizzat alışveriş merkezlerine götürerek kıyafetlerini kendilerinin seçmesini sağladı. Böylelikle yetimlerin psikolojilerinin de düzeltilmesi hedeflendi. Balkanlara yapılan bu yardımlardan bin 447 Balkan ailesi faydalanmış oldu.

YARDIMLAR 6 BALKAN ÜLKESİNE ULAŞTI

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, Balkanlar'da yaptığı yardımların kalem kalem listesi ise şu şekilde:

·Makedonya'da geçen Ağustos ayında Hasanbeg bölgesinde yaşanan sel felaketinde mağdur kalan ve çevre bölgelerdeki 120 yetim ailesine battaniye ve penye yardım yapıldı.

·Kosova'da 200 yetim ailesine odun ve battaniye yardım dağıtıldı.

·Arnavutluk'ta 500 yetim ailesine ve 30 aileye soba, odun ve battaniye yardımı yapıldı.

·Karadağ - Sancak'ta 200 yetim ailesine eşya yardımı yapıldı.

·Bulgaristan'da 12 Türk ve Bulgar imam ailesine kışlık yakacak ve elbise yardımı gerçekleştirildi.

·Bosna- Hersek'te ise 415 kişiden oluşan Duje Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan mağdurlar için kömür desteği yapıldı ve 165 aileye eşya dağıtıldı.

21 Ocak 2017 , Cumartesi

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