Arşivde Tarihe Göre Arama Yap

"Türk Tarihinde Yeni Bir Dönemin Kapısı Aralandı”
Adalet Bakanı Bozdağ, "Bugün Türk tarihinde ve Türk milletinin hayatında yeni bir dönemin kapısı aralandı." dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi sağlayan tarihi önemdeki büyük anayasa reformu TBMM'de kabul edildi. Hayırlı olsun. Bugün Türk tarihinde ve Türk milletinin hayatında yeni bir dönemin kapısı aralandı. Milletimizin 'evet' oyuyla da bu kapı tam açılacaktır. Güçlü yasama, etkin yasama denetimi, güçlü yürütme, istiklal, istikbal, istikrar, hızlı karar/uygulama ve büyük Türkiye için değişikliğe evet."
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