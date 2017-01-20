 

25 Ocak 2017

Ağrı İHYAD'dan Bin 800 Öğrenciye Yardım

Ağrı İnsani Hareket Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İHYAD) Ağrı’da eğitim gören ihtiyaç sahibi bin 800 öğrenciye kışlık giysi yardımında bulundu.

Ağrı'da 4 İlkokul ve Ortaokulda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ve AğrıMüftülüğüne bağlı Kız ve erkek yatılı hafızlık Kur'an Kursu öğrencilerine kışlık eşofman hediye edildi. İHYAD Başkanı Mehmet AslanAğrı'nın zorlu iklim şartlarında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hayır sahiplerimizin gönderdiği bin 800 adet kışlık polar eşofman altlarını çocuklarımıza ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilere her zaman destek olduklarını söyleyen Ağrı İHYAD Derneği Başkanı Mehmet Aslan, "Geçen ay toplam 350 öğrencimize atkı, bere mont ve ayakkabı yardımında bulunmuştuk. Şimdi ise bize gönderilen bin 800 adet kışlık polar eşofman altlarını dağıtarak, öğrencilerimizin mutlu olduklarını görmek bizleri de mutlu ediyor . İHYAD kurulduğu günden itibaren Ağrı'da yardıma muhtaç aile ve öğrencilere yardımlarını düzenli olarak yapmaya devam ediyor, hayır sever vatandaşlarımızın katkıları ile çocuklarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz, İHYAD olarak tüm hayır sever dostlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yardımların yapıldığı okul müdürleri ve Kur'an kursu eğitimcileri ise, "Çocuklarımızın almış oldukları hediyelerle gözlerindeki sevinç ışığı görmek, onların mutluluklarına şahitlik etmek kadar güzel bir şey yok İHYAD dernek üyelerine ve hayır sahiplerine teşekkür ediyoruz" dedi. 

 

20 Ocak 2017 , Cuma Bu haber toplam 40 defa okundu.
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