2016 - 2017 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesiyle birlikte ilk ve orta dereceli okullarda öğrenciler karnelerini almaya başladı.

Türk İdareciler Derneği (TİD) tarafından düzenlenen ödül töreninde "yılın idarecisi" ödülüne layık görülen Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Kaymakamı Ulaş Akhan, Halife Yusuf İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreninde öğrencilere başarılı olmanın püf noktalarını anlattı.

Karne töreninde TEOG sınavında başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler veren Akhan, başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini vurguladı. Akhan, "Sınavlar tek başına başarı kriteri olmasa de sonuçta iyi bir liseye gitmek, iyi bir üniversiteye gitmenin kapılarını açıyor. O yüzden TEOG sınavı sizlerin hayatında bir dönüm noktası aslında. Bu konuda ciddi anlamda çaba gösteren arkadaşlar, bunun nimetlerinden ileride faydalanacaklardır." dedi.

Öğrencilere, Doğubayazıt'ta okumanın çeşitli zorlukları olduğunu anlatan Akhan, şunları söyledi:

"Fakat biz bu zorlukları ortadan kaldırmak adına sizler için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yüzden size sunulan her fırsatı iyi değerlendirin. Bilginin kendisinden ziyade, bilgiyi nasıl elde etmek gerektiğine yoğunlaşmak lazım. Yoksa bilgiye ulaşmak günümüzde zaten çok rahat. Bilgiye nasıl ulaşacağınızın yöntemini okul sıralarında alırsanız ileride çok başarılı olursunuz."

Akhan, konuşmasının ardından öğrencilere güzel bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

20 Ocak 2017 , Cuma

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