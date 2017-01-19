Vali Musa Işın'da İlçelere Ziyaret

Ağrı Valisi Musa Işın, terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Tutak ilçesinin Belediye Başkanı Demokratik Bölgeler Partili (DBP) Fırat Öztürk'ün yerine "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat’ı ziyaret

Ağrı Valisi Musa Işın, terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Tutak ilçesinin Belediye Başkanı Demokratik Bölgeler Partili (DBP) Fırat Öztürk'ün yerine "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat’ı ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Ejder Demir ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ile birlikte Tutak ilçesine gelen Vali Musa Işın Kaymakamlık binasına geçerek Kaymakam Erkan İsa Erat’la bir süre görüştü.

Daha sonra beraberindeki heyetle Tutak Belediyesine geçen Vali Işın, belediye kanunlarında yapılan değişiklikle görevi başında bulunmasında sıkıntı olan ya da görevden alınan Belediye başkanlarının yerine yasal olarak belediye başkanı atamasının yapılığını söyledi.

Tutak belediye başkanı da hakkında yapılan bazı isnat ve soruşturmalardan dolayı Bakanlık tarafından görevden uzaklaştırıldığını anımsatan Vali Işın “Belediye başkanlığına Tutak Kaymakamız atanmıştır. Ben bundan sonra belediye hizmetlerinin bir önceki döneme göre çok daha iyi olacağını söyleyebilirim. Tutak halkı bundan sonra daha fazla hizmet görecektir. Belediyeciliğin ne olduğunu halkımız görecektir. Daha fazla altyapı ve üstyapı hizmetlerinin olacağını görecektir. Belediyenin bütçesi tamamen halk için kullanılacaktır. Hiçbir şekilde Gayrimeşru yerlere kullanılmayacaktır, harcanmayacaktır. Tamamen halk için, halkın devletten ve belediyeden daha iyi hizmet alması için kullanılacaktır. Halkımız da zaten bunu İnşallah önümüzdeki süreçte ne olduğunu görecektir” dedi.

Amaçlarının Tutak halkına daha iyi hizmet vermek olduğunu ifade eden Vali Işın Belediyenin ayrım yapmaksızın halka hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

Kaymakamın başarılı ve gayretli olduğunu, daha iyi hizmetlerinin olacağının kaydeden Vali Işın şöyle devam etti:

“Kaymakam bey de başarılıdır, gayretlidir. İnşallah daha iyi hizmetler yapacaktır. Halkımız bunun mukayesesini kısa bir sürede İnşallah yapacaktır. Halka daha yakın ayrım yapmaksızın buradaki bütün vatandaşlarımıza belediye hizmet etmeye devam edecektir. Bütçeyi tasarruflu bir şekilde kullanacaktır. Lüzumsuz harcamalar asla yapılmayacaktır. Hele hele hizmet için gönderilen paralar Hiçbir şekilde gayrimeşru yollara harcanmayacaktır. Tamamen halkımızın daha iyi hizmet alabilmesi için kullanılacaktır. Belediyecilik anlayışına da Tutak halkı bir sürede görecektir. Amacımız halkımıza daha iyi hizmet yapmaktır. Belediye bundan sonra halkımıza daha iyi hizmet edecektir.”

Makamı, mevkisi, sosyal statüsü ne olursa olsun herkes kanunlara bağlı çalışmak zorundadır diyen Vali Işın “Kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur bu ülkede. Makamı, mevkisi, sosyal statüsü ne olursa olsun herkes kanunlara bağlı çalışmak zorundadır. Verilen kaynakları halk için kullanmak zorundadır. Verilen yetkileri yasal sınırlar içinde kalmak suretiyle yine halk için kullanmak mecburiyetindedir. Dolayısıyla yanlış yapıldığı takdirde Devletimiz buna göz yumma maktadır. Bizim arzumuz ve istediğimiz şudur ki herkes kanunlara bağlı kalsın, kimse suç işlemesin. Halkımıza hizmet etsin. Valinin görevi, Kaymakamın görevi belediye başkanının görevi, halka hizmet etmektir. Başka bir amaç taşımamaktır. Sahip olduğu yetkileri, konumu, makamı, mevkileri Başka amaçlar doğrultusunda illegalite etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur ve bu konuda dikkatli olmak zorundadır. Ben bundan sonra halkımızın daha iyi hizmet alacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Halkımız da bunu görecektir” diye konuştu.

Vali Işın daha sonra Hamur İlçesine geçerek Hamur Kaymakamlığına atanan Hamur Kaymakamı Ahmet İhsan Çiğil’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

19 Ocak 2017 , Perşembe

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