Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapanlara Yönelik Operasyon

Ağrı, Bursa ve Şanlıurfa'da, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 28 kişi tutuklandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Bursa'da ise, yine sosyal medya hesaplarından PKK lehine mesajlar paylaşan 14 kişiden 1'i biri savcılık tarafından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 13 kişiden 8'i tutuklandı.

ŞANLIURFA'DA 18 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

En geniş kapsamlı operasyon ise Şanlıurfa'da düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Çarşamba günü kent merkezi ve ilçelerinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda evlerinde arama yapılan 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 18 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

19 Ocak 2017 , Perşembe

Bu haber toplam 26 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.