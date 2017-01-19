“Genç Çiftçi Projesi” Köylülere Tanıtıldı

Ağrı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarafından Mollaosman Köyü ve Tezeren Köyünde Genç Çiftçi Projesi Hakkında Bilgilendirme yapıldı.

Ağrı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarafından, Mollaosman Köyü ve Tezeren Köyünde Genç Çiftçi Projesi Hakkında Bilgilendirme yapıldı.

Mollaosman Köyü Çiftçileri “Genç Çiftçi Projesi” Hakkında Bilgilendirildi

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi Personelleri tarafından Ağrı Merkeze Bağlı Mollaosman Köyü çiftçileri “Genç Çiftçi Projesi” Hakkında Bilgilendirildi.

Mollaosman köyü çiftçilerine “Genç Çiftçi Projesi”hakkında gerekli evraklar, başvuru koşulları ve şartları ile hibe desteği almaya hak kazanan çiftçilerin yapması gerekenler, denetlemenin nasıl yapılacağı gibi konular hakkında bilgiler verildi.

Proje ile ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan ENGİN yaptığı açıklamada; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkıda bulunulması amacıyla Genç Çiftçi Projelerinin Desteklemesi Programının uygulamaya konulduğunu anımsattı.

Yapılan program soru cevap şeklinde sonlandırıldı.

Tezeren Köyü Çiftçileri Bireysel Sulama Sistemleri Destekleri ve Genç Çiftçi Projesi Hakkında Bilgilendirildi

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi Personelleri tarafından İlimiz Merkeze Bağlı Tezeren Köyü çiftçilerine Köy KahvehanesindeBireysel Sulama Sistemleri Destekleri ve “Genç Çiftçi Projesi” Hakkında Bilgilendirildi.

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Projesi hakkında açıklamada bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan ENGİN; devletin üretici ve çiftçilere desteğinin sürdüğünü ifade ederek, “yüzde 50 hibeli sulama sistemi başvurularının 1 Ocak 2017 tarihinde başlayacağını kaydetti. Hibe projesi ile ilgili detaylı bilginin kurumdan alınabileceğini anlatan ENGİN, "29 Nisan 2016 tarihli ve 29698 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe giren 2016/13 No'lu Tebliğ kapsamında hibe desteği verilmesi planlanan modern basınçlı bireysel sulama tesisi ve makine ekipmanlarına ihtiyacı olan yatırımcılar, alacakları modern basınçlı sulama sistemlerinin kurulması ile ilgili hibe başvuru dosyalarını 1 Ocak-14 Şubat 2017 günü mesai bitimine kadar 45 gün içerisinde İl Müdürlüğümüze sunmaları gerekmektedir. İl Proje yürütme birimi tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan projeler, ilimize tahsis edilen bütçe tutarı oranında programa alınacaktır. Hibeye esas modern basınçlı bireysel sulama sistemi alım tutarlarının, KDV hariç yüzde 50'si Bakanlığımız referans fiyat komisyonunun oluşturacağı referans fiyatları aşmamak şartıyla hibe desteği olarak program bütçesinden, geriye kalan yüzde 50'si ile referans fiyat farkı, KDV'nin tamamı ve varsa ayni katkı yatırımcı tarafından karşılanacaktır. Söz konusu yatırımcılar modern basınçlı bireysel sulama sistemi projesi ile ilgili bilgileri İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünden alabilirler" dedi. ENGİN Genç Çiftçi Projesi ile genç kırsal nüfusun istihdamı ve gelir düzeyinin yükselmesi ile ülke ekonomisine katkı sağlanacağını belirtti.

19 Ocak 2017 , Perşembe

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