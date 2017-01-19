Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Gümüşer, Meb'in Yeni Müfredat Taslağını Anlattı

Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan yeni müfredat taslağıyla ilgili "Hep darbeler döneminde yazılmış çizilmiş bir müfredatla ve bir eğitim sistemi ile geleceğin insanlarını, geleceğin Aziz Sancar'l

Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan yeni müfredat taslağıyla ilgili "Hep darbeler döneminde yazılmış çizilmiş bir müfredatla ve bir eğitim sistemi ile geleceğin insanlarını, geleceğin Aziz Sancar'larını, dünyada söz sahibi olacak birikimli ve donanımlı insanları eğitmemiz mümkün değildir." dedi.

Gümüşer, yaptığı açıklamada, Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan "Gecikmiş Bir Reform: Müfredatın Demokratikleştirilmesi" raporunun aylarca süren bir çalışma sonucunda, 50 akademisyen ve 400 öğretmenden oluşturdukları 9 komisyon tarafından hazırladığını söyledi.

İnsanların değişim ve dönüşüm süreci içersinde olduklarını belirten Gümüşer, "Dün devlet her şeyin önündeydi. Merkezde devlet vardı ve her şey devlet içindi ama şimdi insanın merkeze alındığı, yani Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesini aslında müfredatın bir yerde değişim ve dönüşüme tabi tutulmasıyla orta çıkabilecek olan bir insandır." dedi.

Sorunların Anayasa'daki var olan hükümlerden kaynaklandığını dile getiren Gümüşer, şunları kaydetti:

"Bu ülke biran önce Anayasa'daki var olan değişim ve dönüşümü yapmak zorunda.

Şu anda da OHAL devam ediyor zaten. Bu değişim orada başlıyor. İnsanımızı yaşatacak ve eğitecek olan müfredatın, maalesef bütün kanunları, tüzükleri, yönetmelikleri, nerede ve ne zaman ortaya çıktı, bunların hepsi 1960, 1971 veya 1980 en son da 1997 28 Şubat. Hep darbeler döneminde yazılmış çizilmiş bir müfredatla ve bir eğitim sistemi ile geleceğin insanlarını, geleceğin Aziz Sancar'larını, dünyada söz sahibi olacak birikimli ve donanımlı insanları eğitmemiz mümkün değildir."

Gümüşer, mevcut eğitim düzenlemeleri, müfredat ve ders kitaplarının, çağdaş toplumsal taleplere cevap ürettiğini savunarak, "Türkiye'nin yakın tarihinde, toplumun taleplerine rağmen demokratik olmayan yollarla eğitim sistemine sert müdahaleler yapılmış ve bugüne kadar eğitimde vesayetçi anlayış hükümran olmuştur. " ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki eğitim sisteminde, toplum mühendisliğinin olumsuz etkilerinin devam ettiğini dile getiren Gümüşer, şunları söyledi:

"Son yıllarda eğitimde önemli değişimler ve ciddi iyileştirilmeler gerçekleştirilmiş olsa da müfredat ve ders kitapları, hala belli bir ideolojiye katı bağlılığı öngörmektedir. Türkiye'de eğitim sisteminin gerçek anlamda demokratikleşmesi ve böylece toplumun farklı taleplerine cevap üretebilmesi için çağdaş gelişmeleri dikkate alan yeni bir yapıya ihtiyaç vardır.

Eğitim sistemi, bir yandan çoğulcu, demokratik, farklılıklara imkan tanıyan bir çerçeveye, diğer yandan da ortak bir kültür, millet ve vatan etrafında birleşmeyi sağlayacak şekilde yeniden kurgulanmalıdır."

19 Ocak 2017 , Perşembe

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