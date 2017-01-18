Gıda Zehirlenmesi ve Hijyenin Önemi Konulu Eğitim Yapıldı

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Gıda Zehirlenmesi ve Hijyenin Önemi konulu eğitim verildi

Son zamanlarda ilimizde artan gıda zehirlenmeleri nedeniyle ve vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerine katkıda bulunmak amacıyla İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda Yemek Üretim İşletmeleri çalışanlarına Gıda Zehirlenmesi ve Hijyenin Önemi konulu eğitim verildi.

Eğitimin açılış konuşmasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan ENGİN; insanların daha sağlıklı gıdaya ulaşmasının teminatı olarak bulunduğumuzu ve bunu sağlamak için yemek şirketlerinin tüm yasal gereklilikleri sağlaması gerektiğini belirtti.Yasal gerekliliklerin sağlanması ve hijyenik ortamda üretimin yapılması için denetimlerimizin devam edeceğini vurguladı.

Eğitimde Gıda Zehirlenmesine neden olan etkenler, bu etkenleri ortadan kaldırmak için alınması gereken önlemler; daha sağlıklı gıda üretimi için personel ve işletme hijyeninin önemi konuları anlatıldı.

İl Müdürlüğümüz; ilimizde yaşayan insanların daha sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için denetimlerini etkin şekilde sürdürecek olup; eğitimler düzenleyerek üretici ve tüketicileri bilinçlendirmeye devam edecektir.

18 Ocak 2017 , Çarşamba

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