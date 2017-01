Vali Musa Işın, Ağrı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında Büçe Değerlendirmesinde Bulundu

Ağrı'da, 2017 yılı birinci dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ağrı Valisi Musa Işın, 2016 yılında 356 projeyle başladıklarını ve bu projelerin devam ettiğini söyledi.

2017 yılının daha iyi ve verimli geçmesi temennisinde bulunan Vali Işın, "Toplam 2 milyar 800 milyonluk bir geçmişten de devam eden yatırımlarımız ve çalışmalarımız oldu. Bunun 677 milyonluk harcaması 2016 yılı içerisinde yapıldı." dedi.

Hükümetin iktidarda olduğu 14 yıl boyunca ortalama her yıl 700 milyon civarında yatırım yapıldığını belirten Işın, şöyle konuştu:

"Her yıl ilimize 700 milyon civarında yatırım yapılması kayda değer bir hizmettir. Sosyal destek ve transferler, destekleme, SERKA gibi yatırımları da eklediğimizde 900 milyona yakın her yıl devletin, hükümetin Ağrı'ya para harcadığını görüyoruz. Bu önemli bir rakamdır. Ciddi bir hizmettir. Şu anda 337 yatırım programından 216 tanesi fiziken devam etmekte, 76 tanesi tamamlanmış olup, 45 projede de çeşitli sebeplerden dolayı başlanamamıştır. İnşallah bu projelerimizi 2017 yılında hayata geçirmeye gayret göstereceğiz. Önemli olan hepimizin kamuya en iyi şekilde hizmet etmesidir. Bir işin yapılması önemlidir. Kimin yapması, kimin yaptığı önemli değildir.

Önemli olan ilimize hizmetin en iyi şekilde gelmesidir. Artık ilimize mahrumiyet bölgesi demek mümkün değildir. Allah'a şükürler olsun. Temel ihtiyaçlar, temel problemler giderilmiş, temel yatırımlar devlet tarafından yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir."

Ağrı ve Doğubayazıt için doğalgaz ihalesine de değinen Işın, geçen Ay yapılan ihalenin sonuçlandığını, güçlü ve tecrübeli bir firmanın doğal Gaz ihalesini aldığını ifade etti.

Nisan ya da Mayıs ayında tesisin ve inşaatın yapılmasına başlanacağını aktaran Işın, şunları kaydetti:

"Bu çok ciddi bir iştir ve inşaatı da önemli bir problem teşkil edecektir. Neden derseniz, bütün yollarımız aşağı yukarı bütün cadde ve sokaklarımız kazınacaktır. Büyük bir masraf ortaya çıkacaktır. Bu şebeke döşendikten sonra tekrar kapatılacak. Ana caddeler sokaklar hepsi asfaltlanacaktır. Bu Asfalt bittikten sonra tekrar kazı işine girmek kamu adına büyük bir zararı teşkil edecektir. Bu yüzden yeraltı çalışması olan kurumlarımız hazırlıklarını yapsınlar. Asfalt döşendikten sonra ayrıca yeni bir kazı işi filan olmasın."

Toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, Belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların il müdürleri katıldı.

