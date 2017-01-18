Ağrı Kızılay'dan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kışlık Kıyafet Yardımı

Türkiye Kızılayı Ağrı Şubesi tarafından Ağrı- Diyadin Ahmed-i Hani İlkokul'nda toplam 800 öğrenciye kışlık giysi yardımı yapıldı.

Türkiye Kızılayı Ağrı Şubesi tarafından Ağrı- Diyadin Ahmed-i Hani İlkokul'nda toplam 800 öğrenciye kışlık giysi yardımı yapıldı.

Türkiye Kızılayı Ağrı Şube Başkanı Fahrettin Selçuk, yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı Merter Şube Başkanlığı tarafından gönderilen giysilerin, öğrencilerin maddi durumlarının iyi ya da kötü olduğuna bakılmaksızın herkese dağıtıldığını söyledi.

Ağrı'da yardıma muhtaç toplam 800 öğrenciye ulaştıklarını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

“Ağrı'da ihtiyaç sahibi olan herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Devletimiz yapmış olduğu hizmetler ve yardımlarla vatandaşlarına sahip çıkmaktadır. Bu çetin kış şartlarında da Ağrı'daki okullarda eğitim gören öğrencilerimize cuma günü alacakları karne öncesinde bir hediye verelim istedik. Öğrencilerimizin iyi eğitim görmesi için her türlü desteği hem kurum ve kuruluşlar hem de vatandaş olarak vermemiz gerekmektedir. Türk Kızılayı Derneği olarak Ağrı'da kısa bir zaman içerisinde toplam 800 öğrenciye giysi yardımı yaptık. Yapacağımız yardımlar bunlarla sınırlı kalmayacaktır. İkinci dönemde İnşallah ihtiyaç sahibi olan herkese ulaşarak yardımlarımız her alanda devam edecektir."

Selçuk, Türk Kızılayı İstanbul Merter Şube Başkanlığına vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

18 Ocak 2017 , Çarşamba

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