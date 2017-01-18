İl Gıda Tarım Müdürlüğü Elektronik Yazışmaya Geçti

Ağrı İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü e-Yazışma Projesi kapsamında, Elektronik Yazışmaya Geçti.

Ağrı İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde. Kamu kurum ve kuruluşlarında resmi yazışmaların güvenli bir şekilde elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak e-Yazışma Projesi kapsamında, artık resmi yazışmalar ve ilgili tüm süreçleri elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca da ülke genelinde uygulamaya konulacak olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile ilgili alt yapı çalışmalarımız ile İl ve İlçe Müdürlüklerimizde, kullanıcılara yönelik uygulamalı eğitimlerle süreç tamamlandı.

Gerekli teknik donanımlar ve alt yapı tamamlanarak, İl ve İlçe Müdürlüğümüz Yöneticileri ve Personeline, Kurumumuz Bilgi İşlem Personelleri tarafından uygulamalı eğitimler verildi.

Elektronik imza hakkında açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan ENGİN; Elektronik imza sisteminin kullanılmasıyla birlikte; Yazışmalar elektronik ortamda hazırlanarak yine elektronik imza ile imzalanacak. Bakanlık içerisindeki yazışmalar imzalamaya müteakip anında ilgili birime ulaşmış olacaktır. Bakanlık harici diğer kurumlara ise alt yapısı PTT tarafından sağlanan ve ilgili kuruma ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabına düşecek. Sistemde aynı zamanda standart arşivleme de sağlanarak, devlete ait bütün hizmetler bütünleşik bir halde sunulacaktır.

Elektronik yazışma ile kurumlar arası yazışmalarda gecikmeler ortadan kalkacak, bürokrasi hızlanacak, vatandaşa sunulan hizmet kalitesi artacak, kâğıt israfı önlenecek, kamu maliyeti azalacak, güvenli elektronik belge iletimi gerçekleşecektir” dedi.

Elektronik yazışma sistemi İl Müdürlüğümüzde 01.01.2017 tarihi itibari ile tamamen kullanılmaya başlanmıştır.

18 Ocak 2017 , Çarşamba

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