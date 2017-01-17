Ağrı'da Velinin de Katıldığı Kavgada Bir Çocuk Hastanelik Oldu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde öğrencilerin kavgasına velinin karışması sonucu 4. sınıf öğrencisi hastanelik oldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde öğrencilerin kavgasına velinin karışması sonucu 4. sınıf öğrencisi hastanelik oldu.



Alınan bilgilere göre, olay, dün Ağrı Caddesi üzerindeki Nuhun Gemisi Anaokulu önünde meydana geldi. Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Muhammed Osmanoğlu ile ismi öğrenilemeyen 2 öğrenciyle bir çocuk arasında kavga çıktı. Kavgaya karıştığı iddia edilen veli A.O.'nun tokatlamaya başladığı 9 yaşındaki Muhammed, hastaneye kaldırıldı. Burnu kanayan, dudakları patlayan ve kulakları zarar gören Muhammed, hastanede yaklaşık 6 saat müşahede altında tutulduktan sonra akşam saatlerinde taburcu edildi.



Çocuğunun darp raporunu alan baba Fuat Osmanoğlu ise karşı taraftan şikayetçi oldu. Elektrik-elektronik tamircisi Fuat Osmanoğlu, "Dün saat 15.30 sıralarında iş yerinde çalışırken büyük oğlum başka bir numarayla beni arayarak, 'baba yetiş, bir adam Muhammed'i dövüyor' dedi. Ben hemen dükkanımı kapatıp olay yerine doğru koştum ve baktım ki büyük oğlum burnu kanayan Muhammed'in elini tutmuş geliyor. Çocukların kendi aralarında kavga ettiğini düşünerek Muhammed'in elini tutup çocuğun velisiyle görüşmek için iş yerine gittim. Karşıma 40-45 yaşlarında bir adam çıktı. Daha ben bir şey sormadan 'çocuğuna ben vurdum' dedi. Sebebi ne dedim? O da çocuğuyla kavga ettiği için dövdüğünü söyledi. Çocuğa bir tokat atman farklı dedim, ama çocuğun dudağı patlamış, burnu kanıyor dedim. Sonra 'ben burnunu kanatmadım, kendi kendine kanamış' dedi. Bende kendisine darp raporu aldıktan sonra adli mercilere şikayet edeceğimi söyledim" dedi.



Çocuğu dövdüğü iddia edilen A.O. ise, "Çocuklar kavga etmişti, ben de bir daha kavga etmesinler diye hem kendi çocuğuma hem de Muhammed'e birer tokat attım" dedi.

17 Ocak 2017 , Salı

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