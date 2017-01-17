Ağrılı Öğrenciler Antalya'ya Hayran Kaldı

Ağrı'dan Antalya'ya gelen 38 öğrenci unutulmaz bir hafta sonu yaşadı.

Ağrı ile gönül köprüsü kuran Antalya Büyükşehir Belediyesi, okullarında başarılı olan 38 öğrenciyi hafta sonu Antalya'da ağırladı. Antalya'nın önemli turistik yerlerini ve mekanlarını gezen öğrenciler unutamayacakları bir tatil geçirdi. Öğrenciler Düden Şelalesi, Kent Ormanı, Antalya Aquarium, Aspendos Antik Kenti, EXPO 2016 ve Oyuncak Müzesi ile birlikte Kaleiçi-Yat Limanı'nı gezerek, tekne turuna çıktı.



Dolu dolu iki gün



Gezi programlarının ilk gününde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret eden öğrenciler ardından Düden Şelalesi'ni gezdi. Düden Şelalesi'nin önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler ailelerine hediyelik eşyalar almayı ihmal etmedi. Öğrenciler, Kepez Kent Ormanı'nda Antalya Ağrılılar Derneği yönetimi ile bir araya geldi. Ağrılı öğrenciler, daha sonra Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun konuğu oldu. Vali Karaloğlu, öğrencilerle yakından ilgilendi ve ziyaretleri anısına öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. İlk günün son gezisini Antalya Aquvarium'a yapan öğrenciler dev balıkları yakından görmenin heyecanını yaşadı. Öğrenciler kaldıkları otelin kapalı havuzunun da tadını çıkararak bol bol eğlendi.



Akdenize hayran kaldılar



İkinci güne Aspendos Antik Kenti ziyareti ile başlayan öğrenciler tarihi yapının ses akustiği karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Türkiye'nin ilk EXPO alanını da rehber eşliğinde gezen öğrenciler, ülke bahçelerinde yer alan endemik bitki türlerini inceledi, bitkiden heykellerle bol bol fotoğraf çektirdi. Kaleiçi-Yat Limanı'nda tekne turuna çıkan öğrenciler ilk kez deniz görmenin mutluluğunu yaşadı. Tekne turunun ardından öğrenciler, Yat Limanı'nda bulunan Oyuncak Müzesi'ni de gezdi. Müzede yer alan çizgi film karakterleri öğrencilerin oldukça ilgisini çekti. Öğrenciler, dolu dolu geçen iki günlük gezi programı ile ilgili duygularını da paylaştı.



Antalya'yı dünyanın başkenti yapardım



Geziler sırasında arkadaşlarına güzel sesiyle türküler söyleyen 8'nci Sınıf öğrencisi Recep Özcan Antalya'da iki gün boyunca yaşadıklarını anlattı. Özcan; "Antalya gerçekten harika bir şehir. İyi ki bu gezide yer alarak bu güzel şehri gördüm. Denizi, yeşili ve şehir düzeni gerçekten çok iyi. Antalya yaşanılacak bir şehir. Herkesin görmesini isterdim. Gücüm olsa Antalya'yı dünyanın başkenti ilan ederdim. İnşallah en kısa sürede ailemle de Antalya'ya gelerek, gezmek isterim" dedi.



Üniversiteyi bu şehirde okuyacağım



Ahmet Gök ise bu gezi sayesinde Antalya'yı ilk kez gördüğünü belirterek üniversiteyi Antalya'da okumak istediğini söyledi.



Dünyanın en büyük akvaryumlarından birini görmenin mutluluğunu yaşayan Muhammet Fatih Eroğlu da "Çok güzel bir tatil oldu. Aspendos gerçekten muhteşemdi. Ses akustiğine çok şaşırdık. Arkadaşımızın çıplak sesle sahnede söylediği türküyü en yukarıda sanki yanımızda söylüyormuş gibi dinledik. Bunu bize söyleseler inanmazdık. EXPO'da çimlerden yapılan heykelleri ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın diktiği 945 yaşındaki zeytin ağacını yakından gördük. Bu kadar yaşlı bir canlı ağacı da ilk defa görüyorum. Akvaryum gezimizi ise asla unutamayacağım. Dev balıkları yakından görmek ve inceleme fırsatımız oldu. Üzerimizde tonlarca su varken o tünellerden geçmek çok heyecan vericiydi."

17 Ocak 2017 , Salı

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