Yıldırım: Teröristin sorgulaması devam ediyor

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, Reina saldırganının yakalanması hakkında, "Şu an sorgulaması devam ediyor. Bununla ilgili birçok detay var ama bu kadarını söylemekle yetinelim. Zamanla gelişmeler hakkındaki bilgiler verilecek. Önemli olan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır" dedi. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi açıklama yaptı. REİNA SALDIRGANININ YAKALANMASI: Saldırı yapan ve birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan alçak terörist dün yapılan operasyonla ele geçirildi. Şu an sorgulaması devam ediyor. Bununla ilgili birçok detay var ama bu kadarını söylemekle yetinelim. Zamanla gelişmeler hakkındaki bilgiler verilecek. Önemli olan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır. Bunun arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu bizim için önemli gelişme olur. CHP-MHP GÖRÜŞMESİ: Bu görüşmeyle ilgili görüşüm yok. Ne konuşacaklar bilmiyorum. 1. tur oylama tamamlandı. Ama Sayın Bahçeli'nin açıklamasından ne konuşulacağı belli oldu. REFERANDUM TARİHİ: Hiçbir sürpriz yok. AK Parti grubu kaya gibi maşallah 2. turda da gideceğiz, oylarımızı atacağız, Türkiye'nin yeni anayasasını milletin önüne götüreceğiz. MHP ile birlikte gerçekleştirdiğimiz değişikliktir. Meclis süreci tamamlansın referandum tarihi için tereddütümüz yok. ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI: İhtimaller üzerine amel olmaz. Önce bir gidelim, herhangi bir tereddüte mahal yok. Anayasa Meclis'ten geçecek ve referanduma gideceğiz. Sonra da yolumuza devam edeceğiz. Seçimler 2019'da planlandığı gibi olacak. Erken seçimi gündeme getirerek istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. İş alemimiz yatırımlarını ertelemesinler, Türkiye ekonomi, istikrar, kalkınma alanında gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecek.

17 Ocak 2017 , Salı

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