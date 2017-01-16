Diyarbakır'da Polis Ekibine Terör Saldırısı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde çevik kuvvet polis ekibine düzenlenen bombalı terör saldırısında 4 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Yaralılar, ambulanslarla getirildikleri Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Şehit sayısı 4'e yükseldi
Hastanede tedavileri süren yaralı polislerden biri daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Yaralı 2 polisin ise tedavisi sürüyor.
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16 Ocak 2017 , Pazartesi Bu haber toplam 25 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
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