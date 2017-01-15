Doğubayazıt Gençlik Merkezi Öğrencilerinden Halep'e Yardım

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Doğubayazıt Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından düzenlenen yardım kampanyasında 7 bin 500 lira toplandı.

Suriye'nin Halep kentindeki sivillere yardım amacıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu koordinesinde toplanan para, söz konusu banka hesabına yatırıldı.

Lordoğlu, yaptığı açıklamada, Halep'te tam anlamıyla insanlık dramı yaşandığını belirtti.

Lordoğlu, "Bombalarla yakılıp yıkılan şehirde Halepli kardeşlerimiz açlık ve hastalıklarla boğuşuyor. Onlara yardımcı olmak boynumuzun borcu. Bu yolda bizi yalnız bırakmayan Doğubayazıt Gümrük Müdürlüğü'ne de teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

15 Ocak 2017 , Pazar

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