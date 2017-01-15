Vali Işın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Dolayısıyla Gazetecilerle Bir Araya Geldimm

Ağrı Valisi Musa Işın, terör örgütlerine ilişkin, "Şeytan ne kadar Müslüman ise PKK ve PKK'nın uzantıları da o kadar Kürttür. FETÖ ve IŞİD ne kadar Müslüman ise şeytan da o kadar Müslümandır." dedi.

Vali Işın, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla, kentteki gazetecilerle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, Ağrı'nın ve Türkiye'nin geleceğinden ümitli olduğunu dile getirdi.

Terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Işın, "Bu ikisi de bizim düşmanımızdır. PKK eşittir FETÖ, FETÖ eşittir IŞİD. Bunu çok önceden beri söylüyorum. Çok net bir şekilde de bunun karşısında duruyoruz." diye konuştu.

Ağrı'da göreve başladığı dönemde Tendürek Dağı'na operasyon yaptıklarını anımsatan Işın, şöyle konuştu:"Burada göreve başladığımda, 'çözüm süreci' varken Tendürek Dağı'na operasyon yaptım. Ben 7-8 Gün bütün basının hedefinde oldum. Kontgerilla dediler, derin devletin adamı dediler. Adeta linç edilmek istendik ama dik durduk Allah'a şükür. Buraya geldiğimde sözde mahkemeler kurulmuş, millet haraca bağlanmıştı. Millet yargılanıyordu ve çeşit çeşit cezalar veriliyordu. Ben 4 Mart'ta göreve başladım, 4 Nisan'da tümünü topladık. Hepsi şu anda içeridedir."

Operasyonların başladığı tarihten itibaren kent genelinde 919 kişi hakkında işlem yapıldı ve 386 kişinin PKK bağlantıları dolayısıyla tutuklandığını aktaran Işın, "Göreve başladığım 4 Mart'tan, 22 Temmuz'a kadar olan süreçte de 49 kişi daha olmak üzere Ağrı'da 435 kişi tutuklandı. Biz hiçbir şekilde Ağrı'nın ilçelerine, köylerine bu fitne tohumlarını sokmuyoruz ve sokturmuyoruz. Hepsiyle de mücadele ediyoruz. Allah'a şükür Ağrı'da hepimiz huzur içerisinde yaşıyoruz. Ağrı'da ve ilçelerimizde terör yok." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın sadece Kürtlere yapmış olduklarıyla ilgili kitap hazırladıklarını da bildiren Işın, "Şu anda hazırlıklarını yapıyoruz. Bu kışın bitirip kamuoyunun bilgisine sunacağız. Amacım Kürtleri savunduğunu iddia ede bu cani örgütün esas itibari ile Kürtlere düşman olduğunu ve zarar verdiğini çok somut bir şekilde bütün kamuoyu önüne koymaktır." şeklinde konuştu.

- "FETÖ ve IŞİD ne kadar Müslüman ise şeytan da o kadar Müslümandır"

Konuşmasında FETÖ/PDY operasyonlarıyla ilgili bilgiler de veren Işın, soruşturma kapsamında bugüne kadar 374 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Terör örgütleri PKK ve FETÖ ile bağlantılı olan kişilerin bildirilmesini isteyen Işın, sözlerini şöyle tamamladı:

"FETÖ ile de bugüne kadar 769 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 374 kişi tutuklanmış, 119 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış. Etrafınızda, sağınızda solunuzda tanıdığınız FETÖ'cü ve PKK'lı varsa lütfen bildiriniz. Bu kadar net. Bu ikisi de bizim düşmanımızdır. Şeytan ne kadar Müslüman ise PKK ve PKK'nın uzantıları da o kadar Kürttür. FETÖ ve IŞİD ne kadar Müslüman ise şeytan da o kadar Müslümandır. Birbirlerinden hiçbir farkı yoktur. Çok net bir şekilde bunun karşısında duruyoruz. Bunlarla mücadelede Ağrı halkının desteğini burada zikir etmeden geçemeyeceğim. Ağrı halkı bu terör örgütlerine sırtını çok net bir şekilde dönmüştür. Terör örgütlerinin dışarıdan kullanıldıklarını ve Türkiye'nin de Suriyelileştirmek istendiğini 15 Temmuz'da anlamıştır."

Programa Vali Yardımcısı Ejder Demir, Hamur Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Ahmet İhsan Çiğil İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Özel İdare Genel Sekreteri Erhan Tenekeci de katıldı.

15 Ocak 2017 , Pazar

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