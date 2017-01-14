Terör Örgütü Propagandası Yaptıkları Tespit Edilen 5 Kişi Tutuklandı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 5’i tutuklandı.

Terör Örgütü PKK Propagandası Yapan 5 Kişi Tutuklandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen A.Ç. (19), B.Ç. (18), E.M. (18), F.T. (17), M.M. (23), M.S. (19), T.S. (18) ve B.Y. (17) adlı kişileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şahıstan, A.Ç., E.M., M.M., M.S. ve B.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.Ç., F.T. ve T.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14 Ocak 2017 , Cumartesi

Bu haber toplam 53 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.