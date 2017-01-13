Doğubayazıt'ta Zırhlı Polis Aracı Devrildi 7 Yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 7 özel hareket polisi yaralandı.

Ağrı-İran karayolu Doğubayazıt-Iğdır Dörtyol Kavşağı'nda belediyeye ait çöp kamyonuna çarpmamak için manevra yapan zırhlı polis aracı devrildi.

Kazada, araçta bulunan 7 özel hareket polisi yaralandı. Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı polislerin Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

13 Ocak 2017 , Cuma

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