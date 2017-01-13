Doğubayazıt'ta Kur'an Bülbülleri Yarışması Ödül Tören
Doğubayazıt Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Kur'an, Ezan ve Naat Bülbülleri" yarışmasında dereceye giren öğrenciler için tören gerçekleştirildi.
Doğubayazıt Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Kur'an, Ezan ve Naat Bülbülleri" yarışmasında dereceye giren öğrenciler için tören gerçekleştirildi.
Vali Kutlu Aktaş Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende, Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan, Ağrı İl Müftüsü İbrahim Gemici, 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan İlhan, ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Özdemir, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, ilçe Müftüsü Mehmet Turan Kancura, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Sevgi Lordoğlu hazır bulundu.
Ödül töreni öncesi İl Müftüsü Gemici günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.
Daha sonra dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
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