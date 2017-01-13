Diyadin'de Sudan Mahrum Çiçekler Solmasın projesi

"Sudan Mahrum Çiçekler Solmasın" projesi kapsamında vatandaşlar ile yetim çocuklar yemekte bir araya geldi.

Diyadin ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı "Sudan Mahrum Çiçekler Solmasın" projesi kapsamında vatandaşlar ile yetim çocuklar yemekte bir araya geldi.

Diyadin Yatılı Bölge Okulu yemekhanesinde düzenlenen ve kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Kızılayı ve Eğitimciler Birliği Sendikası'nın desteklediği programa, Diyadin Kaymakamı Mekan Çeviren, Belediye Başkan Vekili Salih Yaşar, kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sebih Özden, projenin amacının Diyadin merkez ilçe ve köylerinde gönlümüzde özel bir yeri olan anne veya babası hayatta olmayan öğrencilerimize daha güzel bir gelecek hazırlamak olduğunu söyledi.

Yetim çocukların yanında olduğumuzu hissettirme çabasında olduklarını belirten Özden, "Onlara yalnız olmadıklarını ve onların bizlere birer emanet olduğunu görmelerini sağlamak maksadı ile bu projeyi gerçekleştirdik. Proje ile öğrencilere gönüllü öğretmenler tarafından özel ders verilecek ve maddi yönden de sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenecek." diye konuştu.

Program Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan ilahi dinletisi ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan müzik Öğretmenlerinin hazırlamış oldukları müzik dinletisi ile sona erdi.

13 Ocak 2017 , Cuma

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