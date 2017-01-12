Tutak Belediyesi'ne Kayyum Atandı

Tutak Belediyesi'ne ilçe kaymakamı Erkan İsa Erat kayyum olarak atandı.

AĞRI'nın Tutak Belediyesi'ne ilçe kaymakamı Erkan İsa Erat kayyum olarak atandı.



DBP'li Belediye Başkanı Fırat Öztürk, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı haberini gittiği Diyarbakır'da telefonla öğrendi. Bugün saat 20.00 sıralarında belediyeye giden polis araştırma başlattı, bazı belediye çalışanlarını da gözaltına aldı. İlçede belediye başkanlığı görevini kayyum olarak atanan ilçe kaymakamı Erkan İsa Erat yapacak.

12 Ocak 2017 , Perşembe

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