Çipli kimlik kartı yenileme ücreti ne kadar?

Tüm Türkiye'de yeni çipli kimlik kartlarının dağıtılmasına başlanırken, vatandaşlar yeni kimlik kartlarından almak için nüfus müdürlüğüne yoğunluk oluşturdu.

Çipli kimlik kartlarına başvurular tüm illerde alınmaya başlandı.



Müracaatlarda, nüfus müdürlüğü personelince, başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası sorgulanarak, kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgisi kontrol ediliyor.



İlk defa kimlik kartı başvurusunda, nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilen ve ICAO standartlarına uygun 1 biyometrik fotoğraf isteniyor.



Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınıyor. Kişinin biyometrik verisinin alınamadığı durumlarda ise nedeni sisteme kaydediliyor.



Başvuru alma sırasında kişiye kimlik doğrulama amacıyla PIN ile PIN bloke edildiğinde bunu kaldıracak PUK bilgilerini içeren zarf teslim ediliyor.

12 Ocak 2017 , Perşembe

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