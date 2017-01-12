Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan "kutup soğukları", hayvan pazarlarını da olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan "kutup soğukları", hayvan pazarlarını da olumsuz etkiliyor.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde soğuk havadan dolayı hayvan pazarlarında satışlar düştü.

Pazara hayvanlarını getiren besicilerden Yaşar Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın sert geçmesi nedeniyle hayvan pazarına çok az insan geldiğini belirterek, "Havalar çok soğuk. Ağaçlar, her taraf kırağı tutmuş durumda. Biz besiciler zor durumdayız. Soğuk havaların da etkisiyle hayvan pazarı oldukça hareketsiz." dedi.

Besiciler olarak havaların biraz yumuşamasını umduklarını ifade eden Dursun, şubat ayıyla birlikte hayvan pazarında yeniden canlılık beklediklerini söyledi.

12 Ocak 2017 , Perşembe

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