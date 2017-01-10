Ağrı Kardeşlik Ve Dayanışma Platformu: 15 Temmuz’u konferanslarla anlatacak

Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformunca (AKADAP), "Ağrı'da 15 Temmuz öncesi ve sonrası" konulu konferans dizisi düzenleneceği bildirildi. AKADAP, 2017 yılının ilk toplantısını İlim Yayma Cemiyeti'nde yaptı.

Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformunca (AKADAP), "Ağrı'da 15 Temmuz öncesi ve sonrası" konulu konferans dizisi düzenleneceği bildirildi.

AKADAP, 2017 yılının ilk toplantısını İlim Yayma Cemiyeti'nde yaptı.

Platform Genel Sekreteri Kerem Engin, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişimi konusunda toplumsal hafızanın Canlı tutulması adına çeşitli etkinlikler yapmaya karar verdiklerini söyledi. Bu amaçla Ağrı merkez ve 7 ilçesinde "Ağrı'da 15 Temmuz öncesi ve sonrası" konulu konferanslar dizisi düzenleyeceklerini belirten Engin, şunları kaydetti:

“15 Temmuz öncesinde bir dizi olaylarla başlayan darbe girişimi ve sonrasında devam eden olaylar, 15 Temmuz'da bir halkın uyanışı ile emellerini gerçekleştiremeyen şer odaklarının bir nevi intikam almak için bütün gayretleriyle saldırdıklarını göstermektedir. Programın konukları ve içeriği ilerideki günlerde belli olacak. Konferansların finalini merkezde yapacağız. Bu konudaki diğer çalışmalar ve komisyonlarımızın hali hazırda üzerinde çalıştığı projeleri de çalışmalar bittiğinde inşallah kamuoyu ile paylaşacağız."

10 Ocak 2017 , Salı

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