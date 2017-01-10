İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Engin, Basına Milli Tarım Projesini anlattı

Ağrı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Bir kafede yapılan basın toplantısında 2016 yılında yapılan çalışmalarla, 2017'de yapılacak projeler değerlendirildi.

Ağrı'da, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yıl sonu değerlendirme toplantısı yaptı.

Bir kafede yapılan toplantıda 2016 yılında yapılan çalışmalarla, 2017'de yapılacak projeler değerlendirildi.

İl Müdürü Kenan Engin; kurumumuzun başlatmış oluğu eğitim seferberliği ile ilgili olarak yaptığı konuşmada;

“İlimiz Merkez ve 7 İlçesinde yılın ilk dört ayını kapsayacak şekilde Çiftçi Eğitim ve Yayım Seferberliğine başladığını belirtereksözlerine şöyle devam etti. Bakanlığımızca 2017 yılında Milli tarım projesi hayata geçirilecektir. Proje kapsamında Havzabazlı üretime dayalı destekleme modeli ile ülkemizde artık üretim planlamasına geçecek, arz açığı ya da fazlası tartışmaları ortadan kalkacak. Çiftçiler neyi, nerede ekerse ne kadar destek alacağını önceden bilecek. Piyasalardaki fiyat dalgalanmaları en aza indirilerek, fiyat istikrarı sağlanacaktır.

Ülkemizde belirlenen 941 havzanın 8 tanesi ilimizde bulunmaktadır. İlimizde daha verimli ve ekonomik olarak yetiştiriciliği yapılan Arpa, buğday, mercimek, nohut, aspir, yağlık ayçiçeği ve yem bitkileri gibi bitkiler desteklenecektir.

Proje kapsamında hayvancılıkta yerli üretimi destekleme modeliyle ilimizi kapsayan mera hayvancılığı yetiştirici bölgeleri oluşturulacak,böylece meraların atıl kalmaması sağlanacaktır. İlimizinde içinde bulunduğu 22 ilde 500 baş kapasiteli damızlık koç-teke üretim merkezleri kurulacaktır. İlimizde ahır-ağıl yapımına, damızlık hayvana ve alet ekipman alımına yüzde 50 hibe verilecek, Üreticilerin hayvan almak istediğinde rahatlıkla kredi kullanabilmeleri sağlanacak. Hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlar damızlık ihtiyaçlarını aracısız bu merkezlerden alabilecek.

Bakanlığımızcail ve ilçe müdürlüklerinin daha etkin ve verimli çalışma yürütebilmesi amacıyla, “Tarımsal İşletme Danışmanı (TİD)” olarak ifade edilen “işletme bazlı” yeni bir çalışma modeline geçilmesi kararlaştırılmıştır.Bu model kapsamında her tarım işletmesinin en az bir personelin sorumluluğuna verilerek bir ziraat mühendisi ve bir veteriner hekimin görevlendirilecektir.

İlimizde 2016 yılında Çeşitli tarımsal konular ile ilgili olarak 100,6 Milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Ayrıca Yazıcı barajının bitmesine bağlı olarak 2017 yılının ilkbaharında yaklaşık 18000 ha arazi sulamaya açılacak olup, ilimizde sulu tarım kültürüne başlanacaktır.

Engin: ayrıca bakanlığın hazırladığı "Milli Tarım Projesi"ne de değinerek şunları kaydetti:

Gerek Milli tarım projesi ve gerekse tarımsal işletme danışmanı modeli çerçevesinde görevlendirilen mühendis ve veteriner hekimlerEğitim seferberliği ile 562 köyü kapsayacak eğitim çalışmalarına başlamıştır. Bütün köylere ulaşılabilmesi için eğitim çalışmalarının gece ve gündüz eğitimi şeklinde dedevam edilecek. Üreticilere;

Bitkisel üretimde;toprak hazırlığı ve tohum yatağı hazırlama, ekim, ekim nöbeti, sulama, toprak analizi. gübrelemenin önemi, sertifikalı tohum kullanımının önemi, bitkisel hastalık ve zararlılar ile mücadele, hasat, depolama, Yem bitkileri üretimi, sebzecilik, meyvecilik ve örtü altı yetiştiriciliği konularında,

Eğitim Seferberliği

Hayvansal üretimde; aşılar, koruyucu hekimlik, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, buzağı bakımı ve besleme, hayvan barınaklarının modernizasyonu, hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele, arıcılık, su ürünleri yetiştiriciliği konularında

Gıda konusunda; Süt hijyeni, gıda işletmelerinde hijyen, Dengeli beslenme, gıda zehirlenmeleri ve okul çağındaki çocukların bilinçli tüketici olması ile alakalı eğitimler verilecektir.

Belirtilen konular ile beraber Tarımsal konularda verilen desteklemeler, arazi toplulaştırma, tarım sigortaları, kırsal alanda kadın konularında eğitim verilerek tarımsal alanda üreticilerimizin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Eğitim sırasında üreticilerimizintarımsal konularda her türlü sıkıntı ve sorunlarının konuşulabileceği bir ortam hazırlanması hedeflenmiştir.” Dedi. Yapılan basın toplantısı hatıra fotoğrafı ile sonlandırıldı.

10 Ocak 2017 , Salı

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