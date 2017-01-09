Belediye Başkanı Durak, Küçük Aslı'yı Evinde Ziyaret Etti

Patnos ilçesinde, doğuştan balık pulu (iktiyozis vulgaris) hastası olan 8 yaşındaki Aslı Avcı'ya destek olan Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak aileyi evinde ziyaret etti.

Durak'ın Yeşil Çimen Mahallesi'nde yaşayan Avcı ailesi ziyaretine Patnos Sağlık Grup Başkanı Hakim Kılıç, Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz ile evde bakım personelleri eşlik etti.

Doğuştan balık pulu (iktiyozis vulgaris) hastası olan 8 yaşındaki Aslı Kılıç ile yakından ilgilenen Durak, Patnos Sağlık Grup Başkanı Kılıç ile hastalığının bitimine kadar sağlık ve eğitim masraflarını üstlendiklerini belirterek, "Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle de görüşerek Aslı'nın evde öğretim görmesi için çaba göstereceğim." dedi.

Kılıç ise yapılan incelemelerde Aslı'nın hastalığının ciddi olduğunu belirtti.Balık pulu rahatsızlığının sürekli bakım isteyen bir hastalık olduğunu anlatan Kılıç, "Evde yapılması gerekenleri anne ve babasına aktardık. Şayet bu hastalıktan dolayı her hangi farklı bir şikayetleri olduğu zaman direk bize ulaşmaları için gerekli iletişim bilgilerini verdik." dedi.

Baba Fatih Avcı ise yardımlardan dolayı teşekkür ettiğini belirterek, "Dedeli Belediye Başkanımız Veysi Durak imdadımıza yetişti. Allah ondan razı olsun." dedi.

9 Ocak 2017 , Pazartesi

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