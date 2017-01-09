Ağrı Merkezli FETÖ/PDY Operasyonu 7 Polis Tutuklandı

Ağrı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 polisten 7'si tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı merkezli İzmir, Bursa, Burdur ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında aralarında daha önce açığa alınan ya da meslekten ihraç edilen çeşitli rütbelerdeki 13 polis gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 6 polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

9 Ocak 2017 , Pazartesi

Bu haber toplam 40 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.