THY Ağrı İstanbul uçak seferlerini iptal etti

İstanbul’daki Kar yağışı buzlanma ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Ağrı-İstanbul ve İstanbul Ağrı uçak seferleri iptal edildi.

Türk Hava Yolları (THY)’ den yapılan açıklamada “09 OCAK 2017 tarihinde, “İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen” meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma –kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi. Buna göre 09 Ocak 2017 Saat 13:50’deki İstanbul –Ağrı ile 17:05’teki Ağrı – İstanbul seferleri iptal edildi.

9 Ocak 2017 , Pazartesi

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