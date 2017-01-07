Halep İçin Yerli Malı Haftasından Vazgeçtiler

Selçuk Ortaokulu Öğrencileri olarak bu yıl yerli malı haftası kutlamıyoruz. Halep'teki kardeşlerimize yardım gönderiyoruz.

AĞRI-MERYEM AYDIN/ Ağrı'da Selçuk Ortaokulu öğrencileri bu yıl yerli mali haftası etkinliğin de Halep'teki mağdur kardeşlerine yardım amaçlı "Halep İçin İnsani Yardım Adımı" kampanyası başlattı. Selçuk Ortaokulu Müdürü Necmi Karaoğlan, Bir gün odama gelen iki tane öğrencimiz Yerli malı haftası etkinliği için bana başvuruda bulundu. Ben de o an özellikle medyadan görüntülerini izlediğim Halepli çocuklar aç iken bizim okulda yerli malı haftası düzenlememiz ne kadar doğru olur dedim. Bunun üzerine öğrencilerimiz kendi aralarında yaptıkları istişareler ve aileleriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda bu mağdur olan insanlara destek olmaya karar veriyorlar. Biz de okul idaresi ve öğretmenler olarak öğrencilerimizin bu örnek davranışlarından dolayı çok mutlu olduk ve kendilerine destek olduk. Ve okulumuzda "Bu yıl yerli malı haftası kutlamıyoruz, Halep'teki kardeşlerimize yardım gönderiyoruz" sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık diyen Karaoğlan, şu ana kadar öğrencilerimiz kendi aralarında yaptıkları çalışmalar sonucunda 35 koli yardım malzemesi topladıklarını belirtti. Toplanan yardımların Halepli mazlum insanlara ulaştırmak üzere Ağrı İHH Derneği Başkanı Kerem Engin'i hem yardımları teslim etmek hem de öğrencilerimizi bilgilendirmek üzere okulumuza davet ettik. Okulun konferans salonunda öğrencilere bir sunum yapan Ağrı İHH Derneği Başkanı Kerem Engin; Türkiye olarak altı yıldır Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yapıyoruz. Suriye'deki çocuklar altı yıl önce sizin imkanlarınıza sahipti. Sizin gibi okulları vardı birer sınıfı vardı. Yani sizin olduğu gibi onlarında bütün imkanları vardı. En önemlisi birer evleri vardı. Ev insanın tek sığınağıdır. Suriyeli kardeşlerimizin de bizlerden hiçbir farkları yoktu. Maalesef yaşadıkları bir savaş ve dünyanın gözü önünde yaşadıkları bir katliam sonrası yaşadıkları göçler sadece Türkiye'de bugün bizim devletimiz üç buçuk milyon Suriyeli kardeşlerimizi bağrımıza bastık. Ve Allah nasip ettikçe elimizden gelen bütün yardımı bağışçılarımızın da desteğiyle yapmaya devam edeceğiz. Diyen Engin; Halep için el ele kampanyasını öğrencilerimizin yarıyıl karnesine kadar uzatıyoruz. dedi. Ve müdür Necmi Karaoğlan, Öğretmenler, Bağışçılarımız ve yardım sever öğrencilere teşekkür ederek konuşmasına son verdi.

7 Ocak 2017 , Cumartesi

Bu haber toplam 324 defa okundu.

Haberin Fotoğrafları

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.