Kamuda Çalışan 19 Kişi Meslekten İhraç Edildi

Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan kararnamelere göre Ağrı’dan 19 kişi meslekten ihraç edilirken, 1 dernekte kapatıldı.

Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan kararnamelere göre Ağrı’dan 19 kişi meslekten ihraç edilirken, 1 dernekte kapatıldı.

OHAL kapsamında çıkarılan yeni kararname ile kamuda yeni ihraç edilen memur listesi yayınlandı. Kararnameye göre Ağrı’da 19 kamu personelinin işine son verildi.

679, 680 ve 681 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı. Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan kararnamelere Doğubayazıt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden 1 infaz ve koruma memuru, Doğubayazıt A2 tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumun’dan 1 İnfaz ve Koruma Memuru, Patnos Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden 1 Öğretmen, Patnos Adliyesi’nden 2 zabit katibi, Ağrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan 2 infaz ve koruma memuru, Ağrı Adliyesi’nden 3 zabit katibi, Ağrı Çalışma ve İş-Kur Müdürlüğü’nde 1 memur, Ağrı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden 1 memur, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 1 memur 1 tekniker, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 1 memur 1 şef 1 muhafaza memuru ve Ağrı’da görev yapan 2 tabip meslekten ihraç edildi. Kararnamelere göre 19 kişinin görevine son verilirken, Ağrı Çıra Kültür ve Sanat Derneği de kapatıldı.

7 Ocak 2017 , Cumartesi

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