Doğubayazıt'a Taşlı Sopalı Kavga

Doğubayazıt’a bir mağaza çalışanları ile işyerine gelen kalabalık grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir mağaza çalışanları ile işyerine gelen kalabalık grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Hükümet Konağı karşısındaki bir giyim mağazasına akşam saatlerinde 4 araçla gelen yaklaşık 20 kişi ile mağaza çalışanları arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı. Mağazaya gelen gruptakilerin taş, sopa, kazma ile kürekleri de kullandığı kavgada, mağazadakilerden bir kişi başından yaralandı.

İş yerine gelen kişilerin mağazanın camlarını da kırdığı olay nedeniyle, zırhlı araç desteğindeki polis ekiplerinin olay yerine sevk edildi. Bu sırada mağazaya gelen gruptakiler, kaçtı.

Mağazadakilerin ifadesini alan ve olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan diğer kişileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

İşleri çalışanları, saldırganların kendilerini daha önce tehdit edip haraç istediğini belirterek, saldırının haraç vermemelerinden kaynaklandığını düşündüklerini öne sürdü.

7 Ocak 2017 , Cumartesi

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