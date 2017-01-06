Muhsin Bulut; Bin Konu bir Konuk Projesi İle Ağrı Tanıtıldı

Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen "Bir Konu Bir Konuk" isimli proje kapsamında Ağrı'da her ay bir yazar konferans verecek.

Ocak ayının konuğu olarak Ağrı'ya gelen Star Gazetesi Yazarı Sibel Eraslan'ın yanı sıra İhsan Süreyya Sırma, Ardan Zentürk, Şefik Sevim, Abdurrahman Dilipak, Yıldız Ramazanoğlu, Cihan Aktaş gibi önemli isimlerde ilerleyen aylarda Ağrı'ya gelecek.

Konuk edilen yazarların Ağrı'nın Kültür Elçileri olacağını söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut"Proje kapsamında Ağrıya getirdiğimiz bu yazarlarımız, çalıştıkları yerlerde ve gittikleri konferanslarda Ağrı'yı anlatarak bir kültür elçiliği görevini yürütecektir. Sayın Valimiz Musa Işın'ın himayelerinde proje kapsamında bir çok önemli yazara Ağrı'da ev sahipliği yapacağız. Amacımız sadece Ağrı merkezde değil, Doğubayazıt ve Patnos gibi büyük ilçelerimizde de bu yazarlarımızı öğrencilerimiz ile buluşturmaktır. Bu kapsamında ilk olarak Star Gazetesi yazarı sayın Sibel Eraslan ile Ağrıda Doğubayazıt ilçemizde konferans verildi. Sayın Valimizin destekleri ile İmza günü düzenlendi.Yazar ve okuyucu buluşmaları yapıldı. Bu konferans serisi ve etkinlikler her ay devam edecektir." dedi

6 Ocak 2017 , Cuma

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