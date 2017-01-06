 

6 Ocak 2017

Yabancı Uyruklu 98 Şahıs Yakalandı

‘’Ağrıda İnsan Ticareti Yapan Şahıslar Yakalandı’’

Ağrı Valiliği basın açıklaması:
İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar kapsamında Aralık ayı içerisinde ülkemize yasa dışı yollarla giriş yapan 51’i Pakistan uyruklu, 45’i Afganistan uyruklu, 1’i Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu, 1’i Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 98 yabancı uyruklu şahıs ile yabancı uyruklu şahısları yasa dışı yollarla ülkemize sokan, bu şekilde insan ticareti suçunu işleyen 9 şüpheli de görevlilerimizce yakalanmıştır.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevkleri sağlanmış olup, şüphelilerden M.A.(Afganistan uyruklu), M.D., A.Y. İ.T., M.N.Ö., A.Ö. ve H.A.Z. isimli 7 şüpheli Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Yapmak suçundan mahkemece tutuklanırken, Y.Y., B.Ö. isimli 2 şüpheli ise Adli Kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır.

Yabancı Uyruklu 98 Şahıs Yakalandı Haberi

6 Ocak 2017 , Cuma Bu haber toplam 38 defa okundu.
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